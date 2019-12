Operaio morto nello stabilimento Fca di Cassino, la gara di solidarietà

LEGGI ANCHE

Dal 1 dicembre fino al 31 gennaio 2020 sarà attiva l’iniziativa di solidarietà in FCA e in CNHI verso la famiglia di Fabrizio Greco, l’operaio rimasto vittima del tragico incidente sul lavoro a Cassino lo scorso 1 ottobre.I lavoratori di FCA e di CNHI potranno donare da 1 a 8 ore di retribuzione. Ciascun lavoratore di FCA potrà effettuare la donazione alla famiglia Greco attraverso l’employee portal utilizzando le proprie credenziali di accesso o in mancanza rivolgendosi al proprio responsabile aziendale o all’HR .