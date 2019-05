Ancora spari in un pub nelle notti romani. E ancora una lite tra clienti. E' accaduto ad Ostia. Un uomo di 50 anni è stato ferito, colpito all'addome dai proiettili, ed è stato trasportato all'ospedale Grassi in gravi condizioni. Non sarebbe in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione sembra che l'uomo abbia litigato con altri due clienti e che uno di questi abbia poi estratto la pistola esplodendo più colpi.



L'episodio attorno alle 2.15, all'interno di un locale in via della Fusoliera. I Carabinieri del nucleo investigativo stanno indagando per tentato omicidio. Sono in corso accertamenti per risalire ai due uomini. I militari di Ostia sono al lavoro per capire l'esatta dinamica di quanto avvenuto e rintracciare proprio le altre due persone, fuggite subito dopo gli spari.

