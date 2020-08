Catania, panettiere invita il cliente a indossare la mascherina e viene picchiato

Il titolare del panificio invita un cliente ad indossare la mascherina e scoppia il finimondo. I carabinieri della Stazione di Riposto, nel catanese, hanno arrestato un 37enne di Giarre, poiché ritenuto responsabile di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, nonché lesioni personali.

L'arrestato si era recato in un panificio senza però indossare la mascherina. Il titolare del panificio, un esercizio commerciale a conduzione familiare, anche per non incorrere in pesanti sanzioni, ha subito invitato il cliente ad indossare il dispositivo, trovandosi all'interno di un negozio peraltro affollato di persone.



si è scagliato contro il panettiere e i familiari di quest'ultimo accorsi in difesa del congiunto, spintonando violentemente anche i carabinieri nel frattempo accorsi che tentavano di riportarlo alla calma.

Nel bel mezzo della furibonda lite i carabinieri, tra non poche difficoltà, hanno bloccato l'aggressore rendendolo inoffensivo e lo hanno ammanettato. Il titolare del panificio e i suoi parenti, tra i quali due donne, sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Acireale per aver patito traumi in diverse parti del corpo guaribili tutti, secondo i referti, entro i 10 giorni.

Ultimo aggiornamento: 15:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA