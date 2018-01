Rapina da film al Ritz di Parigi: rubati milioni, banditi in fuga

Passamontagna, occhiali da sci, un'ascia per spaccare la vetrina e pistole in pugno: colpo da film oggi pomeriggio nella centralissima place Vendome a Parigi, dove cinque rapinatori arrivati in motorino hanno preso d'assalto la gioielleria dello storico hotel a 5 stelle preferito da Hemingway, il Ritz. Il bottino - 4,5 milioni di euro in gioielli - è in mano a uno dei due rapinatori riusciti a fuggire, uno a piedi e l'altro in scooter.

Anche per questo, lo scrittore Frederic Beigbeder («Lire 26.900», «L'amore dura tre anni»), comodamente seduto nella hall dell'hotel dal quale partì la tragica fuga di Lady Diana e Dodi al Fayed, si stava meravigliando di quanto regnasse la calma, sorseggiando un aperitivo. Sorpreso dagli eventi, si è dovuto rifugiare nel piano seminterrato dove ci sono i garage quando ha visto la banda di rapinatori sbucare all'improvviso dalle porte del bar Hemingway, attraverso il quale erano penetrati nella scintillante galleria del Ritz dopo essere entrati dal retro. I cinque hanno spaccato il vetro della gioielleria - nella quale espongono diversi grandi nomi del lusso - hanno arraffato tutto il possibile e si sono dati alla fuga.



Tre sono stati fermati dai poliziotti di servizio attorno all'hotel e nella zona di place Vendome, dove proprio accanto all'hotel sorge il palazzo di Giustizia. Bloccata fino a tarda serata la rue Cambon, la più importante via di fuga che dal retro del Ritz, l'ingresso scelto dai rapinatori, conduce a place de la Concorde e quindi agli Champs-Elysees. La zona di place Vendome, fra le più ricche e lussuose della Ville Lumiere, è presa regolarmente di mira dai rapinatori e la sicurezza del quartiere, proprio dopo un paio di colpi simili a quello di stasera, era stata rafforzata dal 2014.

A Parigi, dove a fine pomeriggio si è di nuovo respirata la tensione dei giorni del terrorismo, il centro è ancora blindato e nelle strade del centro è in corso una caccia all'uomo. Intanto, il prefetto Michel Delpuech si è congratulato con i poliziotti che sono riusciti ad arrestare la maggior parte della banda, tre pregiudicati noti per precedenti rapine a mano armata. Erano le 18.30 di un pomeriggio movimentato unicamente perché a Parigi è il primo giorno dei saldi.