Pasticciere sorprende due ladri che rubano nel laboratorio: massacrato di pugni, calci e morsi

Un furto, messo a segno la notte scorsa ai danni della nota pasticceria Sorarù che si trova nel centro storico di Vicenza, a due passi dalla Basilica Palladiana, si è trasformato in rapina con il titolare che è stato picchiato tanto da dover essere ricoverato all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Secondo le ricostruzioni, due sbandati ubriachi in cerca di soldi e cibo hanno avuto accesso al laboratorio del locale, che si trova in un piano interrato, da una porte esterna.

Dopo aver consumato alimenti e bevande hanno riempito un borsone ma si sono imbattuti nel titolare che è stato attirato da alcuni rumori che arrivavano dalla stanza. A quel punto la coppia ha colpito con calci, pugni e morsi l'uomo che è caduto a terra sotto i colpi per poi rapinarlo anche di un borsello prima di fuggire. Le indagini sono affidate alla Questura di Vicenza.