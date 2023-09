Va a messa e le rubano l'auto: due arresti a Gragnano

Le hanno rubato l'auto mentre stava partecipando alla messa. È accaduto a Gragnano, ieri mattina.

Erano circa le 10.30 quando i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia, mentre stavano percorrendo via Passeggiata Archeologica, hanno notato una Lancia Y e un Honda Sh che sfrecciavano tra diverse auto a forte velocità e contromano. Nell'auto il 37enne già noto alle forze dell'ordine, Antonio De Luca, sullo scooter privo di targa il 26enne Carmine Staiano, che tra l'altro era sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico ma autorizzato ad uscire tutti i giorni dalle 10 alle 12.

I militari hanno riconosciuto i due e hanno iniziato ad inseguirli per circa 2km. La fuga è terminata a via Cupa Verano dove i due che avevano abbandonato auto e scooter sono stati bloccati e perquisiti dai carabinieri tra gli applausi dei cittadini che avevano assistito alle fasi dell'arresto.

I fermati sono stati trovati in possesso di un cacciavite, di una chiave inglese e di una strumentazione per la modifica delle centraline.

Dagli accertamenti è risultato che la Lancia fosse stata rubata pochi minuti prima a via Regina Margherita mentre la proprietaria era in chiesa per la santa Messa.