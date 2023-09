Sparatoria a Boscoreale, sei colpi di pistola contro un bar e un centro scommesse

Questa notte i carabinieri della stazione di Boscoreale sono intervenuti in via Giovanni della Rocca per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Sconosciuti avrebbero sparato contro due attività commerciali: un bar e un centro scommesse. I rilievi sono condotti dai militari del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Rinvenuti sei bossoli calibro 7.65mm.

Non ci sono feriti, indagini in corso per chiarire la dinamica e la matrice evento.