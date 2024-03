Scavi di Pompei, aperto solo il percorso delle ville suburbane: «Non garantita la sicurezza nell'intera area»

Il sito di Pompei questa mattina, fino alle ore 12.00, sarà aperto solo nel tratto extra moenia/ itinerario delle ville suburbane, che include Via dei Sepolcri dopo Porta Ercolano e le Ville di Diomede e Villa dei Misteri. L’ingresso per i visitatori sarà possibile dal varco esterno di via villa dei Misteri (Pota Ercolano), dove sarà possibile acquistare il titolo di ingresso.

A causa di un’assemblea sindacale che ha visto la partecipazione quasi totale dei lavoratori, non è stato possibile garantire l’apertura in sicurezza di tutta l’area archeologica. Il Parco, tuttavia, si è impegnato ad assicurare la fruizione di almeno una parte del sito e con un numero minimo di unità di vigilanza, per poi riaprire regolarmente al termine dell’assemblea.

Per l’occasione si è cercato di implementare la visita con aperture di aree di cantiere, sia alla Villa dei Misteri sia alla Villa di Diomede. Per favorire l’accoglienza dei visitatori, alcuni funzionari del Parco assieme al Direttore hanno svolto delle visite nelle aree di cantiere presenti in quel percorso. Inoltre, si è esteso il servizio di navetta Pompeii Artebus fino a Piazza Anfiteatro per consentire ai visitatori, in attesa presso quel varco, di raggiungere agevolmente l’area fruibile.

Grazie al supporto del Comune di Pompei è stata agevolata per la navetta la percorribilità delle strade lungo via Villa de Misteri, per velocizzare gli spostamenti e garantito il supporto delle forze dell'ordine.

Sono rimasti regolarmente aperti gli altri siti della Grande Pompei: Villa di Poppea a Oplontis, Villa Arianna e Villa San Marco a Stabia, il Museo archeologico di Stabia Libero D’Orsi, Villa Regina a Boscoreale.