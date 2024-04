Boscoreale, scappano e si schiantano contro le auto dei carabinieri: due arresti

A Boscoreale i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Torre Annunziata hanno arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale Carmine Gallo, 30enne di Capaccio, e Nunzio Della Ragione, 36enne.

Entrambi sono già noti alle forze dell’ordine e il 36enne dovrà rispondere anche di violazione della sorveglianza speciale cui era sottoposto. Siamo nei pressi del rione popolare denominato «Piano Napoli» quando i carabinieri intimano l’alt all’Alfa Mito con i 2 a bordo. L’auto non si ferma e parte un inseguimento che dura fino a via Settetermini dove i fuggitivi impattano contro le gazzelle che ormai avevano chiuso ogni via di fuga.

Nell’impatto tre carabinieri hanno la peggio e vengono trasferiti nel pronto soccorso dell’ospedale di Castellammare ma fortunatamente stanno bene. Gli arrestati sono in attesa di giudizio.