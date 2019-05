Nonnina sarda di 106 anni ritira la card per la pensione di cittadinanza: riceverà 86 euro

Il suo nome è Ignazia Mula ed ha. Per ritirare la sua pensione di cittadinanza,, è andata da Cala Gonone, il paese costiero dove vive in Sardegna , fino a Dorgali nel Nuorese. Per la sua card, dunque, niente delega né ritiro presso un'altra sede dell'ufficio postale.La vicenda è stata raccontata oggi dal quotidiano Nuova Sardegna. La centenaria Ignazia Mula, quasi completamente autosufficiente e assistita da una badante, si è presentata alle poste per apporre di persona le tre firme necessarie per prendere la carta e ottenere i soldi che integreranno i suoi 625 euro di pensione di vecchiaia. Il totale sarà 706 euro. «Menzus custu chi non nudda» -