Come sempre saranno gli anelli più deboli della filiera a subire i danni maggiori dello stop alla pesca a strascico nei mari europei. I primi a soffrirne i pescatori, che vedranno crollare la propria capacità di pesca e quindi i ricavi. Poi i consumatori finali, costretti a comprare pesce proveniente da altre aree, spesso privo dei corretti requisiti sanitari e della stessa bontà, comunque gravato da maggiori costi di trasporto.

A specularci – doveroso anche in questo caso ripetere l’avverbio sempre – gli intermediari e i commercianti poco seri che faranno schizzare in alto perfino il valore del pescato delle vicine marinerie di Tunisia, Libia o Egitto che nello stesso nostro Mar Mediterraneo rastrellano esattamente le stesse specie.

Una prova provata c’è stata nell’autunno del 2021 quando la serrata della marinerie per denunciare il caro gasolio fece impennare il già alto import di pesce, mediamente del 35% in più al dettaglio (a catena pagammo di più anche il prodotto da acquacoltura sotto costa). La contraddizione, però, sta nel fatto che le marinerie di altri paesi non devono rispettare i vincoli che già da anni pesano sulle quelle europee.

APPROFONDIMENTI Balneari, la Corte Ue all’Italia: «No al rinnovo automatico delle concessioni» Dall’elettrico ai nuovi motori a benzina, Urso: spostiamo 390 milioni di bonus inutilizzati Caldaie a gas vietate dal 2029, la bozza dell'Ue: dal nodo termosifoni ai prezzi fino alle eccezioni: ecco cosa cambia



REGOLE FERREE

Negli ultimi 15 anni l’UE ha imposto delle ferree regole (riguardanti ad esempio i periodi di fermo biologico, dimensioni del pescato, tutela di specie a rischio estinzione) giustamente a tutela dell’ambiente e della fauna marina sempre più ridotta. Ma mentre le barche europee allargavano la maglia delle reti (per non catturare i pesci più piccoli), le flotte nord africane continuavano a pescare a strascico senza alcuna limitazione. Col risultato che la flotta tunisina nel 2021 ha superato la quantità di merluzzo pescato dall’Italia e nel 2022 ha pareggiato i conti sul gambero rosa. E presto l’Egitto – si stima – potrebbe superarci anche sul gambero rosso. Già oggi ha più pescherecci specializzati della Sicilia, «con un buon 70% illegali», denunciano i pescatori di Mazara del Vallo.

Come denunciano gli imprenditori del settore, la sostenibilità ambientale deve andare di pari passo con quella economica, perché il rischio è un ulteriore crollo della capacità di pesca italiana. Nel nostro Paese i pescherecci sono solo 12 mila, un quarto di 15 anni fa; il numero degli addetti cala di anno in anno (attualmente il settore impiega 125 mila, acquacoltura compresa). Alla scadenza del 2030, indicata come termine ultimo per l’entrata in vigore del divieto di pesca a strascico, si perderebbe un altro 50% di ricavi, secondo le stime di Federpesca, Coldiretti e l’Alleanza delle cooperative.