Con molta probabilità sono entrati in azione nel cuore della notte e con tutta calma, forse con l’aiuto di un basista, si sono portati via attrezzature video per ben 500 mila euro. Colpo grosso la notte di giovedì in via Aurelia 1303: il deposito del megastore “Poltronesofà” è stato svaligiato.

APPROFONDIMENTI Caserta, rubano 148 zaini Dior dal valore di 450mila euro: in manette un 33enne e un 36enne Banda di ladri in azione, furti nelle case dopo aver danneggiato pubblica illuminazione Eboli, rompe la vetrina del bar Ginetti e ruba il cioccolato

Rapina da Bulgari a Parigi, assalto alla gioielleria di place Vendome con armi a canna lunga

Ma ad essere portati via non sono stati divani né poltrone quanto più un compendio enorme di videocamere e attrezzatura propria dei cine-operatori che era stata lasciata nel magazzino poiché necessaria per la registrazione e il seguente montaggio di alcuni spot pubblicitari. Il valore è enorme: 500 mila euro appunto, stimato dalle diverse società a cui di fatto appartengono le attrezzature. Tutte assicurate anche per casi specifici ma per come è stato messo a segno il colpo tutto lascia pensare ad un basista interno.



LA DINAMICA

A denunciare il furto sono stati alcuni dipendenti che, venerdì mattina, iniziando il turno di lavoro si sono resi conto dell’ammanco. Da lì la chiamata alla forze dell’ordine e sul posto è arrivata la polizia che non ha potuto far altro se non costatare quanto fosse stato portato via. Nel più totale silenzio e nella completa discrezione. Un vero paradosso, per una struttura commerciale tanto grande, è quello di non avere un impianto di videosorveglianza. La vigilanza è fisica, assicurata da personale in carne ed ossa che tuttavia, pur lavorando la notte di giovedì, non si sarebbe reso conto di nulla. E certo, l’area del magazzino limitrofa a quella del punto vendita è molto ampia in una zona comunque ad altissima densità commerciale. Ma si tratta per lo più di megastore o grandi magazzini lungo la via Aurelia lontano da palazzi o edifici abitati. Vicino al magazzino c’è un supermercato e ora la polizia - sul caso indaga il commissariato di Monteverde - confida che qualche altra struttura abbia i sistemi di videosorveglianza attiva e che soprattutto qualcuno di essi abbia, eventualmente, ripreso dei dettagli utili dal momento che, la vigilanza di “Poltronesofà” non è stata finora utile. Nel magazzino, accuratamente riposti ma pronti ad essere usati videocamere, luci, cavalletti. Pare ci fosse anche un “dolly” o una gru come nel gergo viene chiamata quella grossa macchina da presa che si alza per diversi metri grazie ad un braccio meccanico.



I PRECEDENTI

Il furto per la modalità resta sospetto o quantomeno anomalo. Pare infatti che non siano stati trovati segni di effrazione ma questo, considerate le tecniche delle bande organizzate, potrebbe non aver alcun valore. E non è questo il primo maxi furto o rapina che avviene nelle strutture commerciali della Capitale. Qualche tempo fa, a largo Goldoni (pieno centro storico) lo store della maison Fendi è stato svaligiato: una trentina le borse e i complementi rubati per un valore di circa 110 mila euro. Anche in questo caso niente allarme o meglio, il sistema non ha suonato. I malviventi sono riusciti ad entrate aprendo semplicemente la porta e ripulendo un paio di scaffali. Poi sempre un altro grande magazzino - in questo caso un iper-discount sulla Salaria, all’altezza di Settebagni - fu ripulito non molto tempo prima dell’incasso settimanale. Colpo pulito con un bottino di circa 200 mila euro che il direttore avrebbe dovuto depositare in banca quel giorno (era un lunedì) in cui, aprendo l’attività, si rese conto della voragine aperta su un muro laterale del magazzino. I malviventi in questo caso avevano faticato un po’ di più dovendo per l’appunto sfondare una parete ma anche in questo caso non sono stati trovati.