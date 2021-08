Tragico incidente in moto sulla Pontebbana: morto imprenditore, grave la moglie Foto Video

SUSEGANA (TREVISO) - Incidente mortale stamattina, vigilia di Ferragosto, a Susegana (Treviso). Un motociclista ha perso la vita nel violento impatto tra un'auto e una moto lungo la Pontebbana. Lo schianto avvenuto verso le 9.30 all'altezza della cantina Borgoluce. Inutile ogni tentativo di rianimare il centauro, l'imprenditore Elio Doro (CHI ERA, alla guida della sua azienda da 20 anni), che purtroppo è morto sul colpo. Grave anche la passeggera della moto . Sul posto oltre al Suem, con ambulanza, automedica ed elisoccorso, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e della polizia locale. Il tratto di Pontebbana è stato parzialmente chiuso al traffico, creando disagi alla viabilità, con code e rallentamenti.

APPROFONDIMENTI L'IMPRENDITORE Elio Doro, da 20 anni alla guida della Multirail, l'azienda che...

Vittima e feriti

L'uomo deceduto questa mattina nell'incidente stradale sulla Pontebbana è un 70enne di San Pietro di Feletto, si tratta dell'imprenditore Elio Doro, fondatore e titolare da vent'anni della Multirail srl di Cimavilla di Codognè , azienda leader nel settore del catering per i treni ad alta velocità. In sella alla sua moto c'era anche la moglie, C. M. del '54 (67 anni). Illeso invece il conducente dell'auto, una Fiat 500 X. Si tratta di P. S., classe 1939, di Susegana.

La dinamica dell'incidente

Secondo le prime ricostruzioni l'auto usciva dalla cantina Borgoluce al civico 2 di località Musile per immettersi sulla Pontebbana. In quel momento è sopraggiunta la moto, che viaggiava da Conegliano verso Treviso.