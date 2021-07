Ponza, troppi incidenti sulla scogliera artificiale di Frontone. Il sindaco vieta l'accesso: «È pericolosa»

È troppo pericolosa, si sono verificati diversi incidenti e così il sindaco di Ponza, Francesco Ferraiuolo, ha deciso di chiuderla. Si tratta della scogliera artificiale realizzata a Frontone dalla Regione Lazio, utilizzata per raggiungere - dalla spiaggia - le attività balneari presenti lungo la costa rocciosa della zona e utilizzare lì ombrelloni e sdraio ovvero fare tuffi.

APPROFONDIMENTI LATINA PAY La famiglia Pozzi a Ponza: «Verità sulla morte di... CAMPANIA Capri, bus precipita: autista morto d'infarto, 28 feriti. Bimbo...

Incidente Capri, bus di linea precipita su un lido a Marina Grande: una decina di feriti, 2 gravi. «Paura tra i bagnanti»

Ponza, l'ennesimo incidente

Di recente un bagnante, l'ennesimo, è caduto sugli scogli artificiali e i soccorsi sono stati particolarmente difficoltosi. Anche per questo il sindaco, con propria ordinanza, ne ha vietato l’utilizzo e l’accesso.

L'opera, realizzata per mitigare il rischio frane come frangiflutti, è utilizzata normalmente come passaggio verso le attività balneari e anche questo aspetto va chiarito.