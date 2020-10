Pordenone, la mamma lo trova senza vita nel letto: morto noto ristoratore di Azzano Decimo

Se n'è andato all'improvviso ieri notte per un infarto fulminante, a soli 47 anni Elvio Anese il titolare del noto ristorante Funky Go Galletto alla brace, nel cuore di Sacile, l'azzanese Elvio Anese. Un infarto l'ha colto in piena notte mentre stava dormendo nella casa di famiglia. A trovarlo nella mattinata la mamma Carmela, allertata dalla nipote preoccupata perché lo zio non si svegliava e non vedendolo arrivare per la colazione è andata in camera a chiamarlo. Ma invano, il figlio non rispondeva, giaceva inerme. Disperata ha chiamato i soccorsi, ma per il ristoratore sono risultati invani.

Anese lascia la moglie, la mamma, le due sorelle Daniela e Sabrina, quest'ultima titolare del negozio di abbigliamento donna Dune ad Azzano Decimo, che non si da pace. Mio fratello l'altra sera aveva voglia di castagne, così la mamma le ha cucinate e hanno cenato insieme. Dopo il lavoro preferiva cenare a casa, come faceva da sempre da quando era tornato a vivere con la mamma. Anche l'altra sera aveva cenato e poi verso tardi è andato a dormire. La mamma non si accorta di nulla, stava bene, era tranquillo. Mio fratello era generoso e un gran lavoratore, perché amava quello che otto anni aveva scelto come professione. Aprire un locale dove cucinare il galletto, cotto su braci di legna e carbone con il sistema churrasco brasiliano, orgoglioso di questa attività. Era felice di questo lavoro, anche se in conseguenza al Covid e al lockdow, seguito poi dalla lenta ripresa, lo aveva segnato. Certo aveva investito molte energie proponendo il servizio di ristorazione a domicilio. Ma in questi ultimi mesi era preoccupato e provato per l'attività.



Era conosciuto ed apprezzato a Sacile, noto a tutti come Elvio, quello del galletto più buono. Ha lavorato anche l'ultima sera come sempre. In prima linea per offrire ai propri clienti piatti, in particolare il galletto, sempre preparati con passione e professionalità. I suoi colleghi lo ricordano così: Amava il suo ristorante, amava la cucina e condividere questa passione con amici e familiari. La sua è una grossa perdita. Era una persona molto solare - ricordano gli amici si intratteneva volentieri con i clienti, davvero un uomo di compagnia. Il suo ristorante nonostante le difficoltà del lockdow e la ripartenza, ear sempre frequentato da tante persone che oggi non si capacitano della scomparsa improvvisa di Elvio. Era una persona molto conosciuta e stimata. Chi la conosciuto lo ricorda oggi come un grande lavoratore, volitivo sul lavoro ma anche gentile e solare con amici e familiari. Tanti i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia non appena la notizia della sua scomparsa ha iniziato a diffondersi nelle due cittadine. I funerali con ogni probabilità si svolgeranno martedì o mercoledì nell'arcipretale.

