Match Procura nazionale antimafia: Melillo prova la rimonta

Alla fine la differenza la farà Unicost, il gruppo di centro che - in una partita tanto delicata si è presentata senza un candidato di batteria. A partire da questa mattina, salvo cambi di scena dell’ultimo minuto, il Csm voterà per il nuovo procuratore nazionale antimafia, chiamato ad esprimersi - come è ormai noto - su una rosa di tre nomi al top della magistratura nazionale. Dunque, la parola passa al Plenum, l’assemblea di 26 membri...

