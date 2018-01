Roma, prof arrestato per violenza sessuale su studentessa 15enne, la compagna: «Volevo lasciarlo, ma ora lo aspetto a casa»

Venerdì 19 Gennaio 2018, 11:29 - Ultimo aggiornamento: 19-01-2018 12:24

Si è vista crollare il mondo addosso, ma sa che deve andare avanti e reagire con fermezza per il bene di sua figlia., la compagna di, torna a difendere ildell'istituto Massimo di Romaper violenza sessuale in seguito ad una relazione avuta con una sua, appena 15enne.LEGGI ANCHE ---> Prof arrestato, la compagna: "Lui non è un mostro, quella ragazzina sa recitare bene..."​ LEGGI ANCHE ---> Professore arrestato per molestie: "Rapporto consenziente, ero innamorato. Scusate" Mentre De Angelis hadi aver fattocon la ragazzina, sostenendo che questa fosse consenziente e di essersi innamorato di lei, la sua compagna si sfoga in un'intervista al Corriere della Sera . «Diciamo che, ero e sono innamorata di lui. Quando ho saputo tutto, volevo lasciarlo, ma la stima, l'amore e l'affetto per una persona non si revocano in un giorno» - ha dichiarato la donna - «Massimo è un buon insegnante e un buon padre, ora sto mettendo da parte le mie esigenze. Verrà il giorno dei chiarimenti, orae sarò lì ad aspettarlo. Ho una figlia che ha già perso il padre, perché mio marito è morto qualche anno fa. Supereremo anche questo, ora voglio solo che Massimo torni a casa».LEGGI ANCHE ---> Prof arrestato, la dura legge del carcere: «È stato minacciato, vive nel terrore»