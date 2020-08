Armati e con la mascherina anti-Covid irrompono in banca: rapinatori in fuga con 7.000 euro

Ultimo aggiornamento: 14:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rapina in banca questa mattina a Ceglie Messapica , in provincia di Brindisi. Intorno alle 9,30 due banditi, armati e con volto coperto solo dalla mascherina anticovid, sono riusciti ad entrare nella filiale della Credem di via Vittorio Veneto, situata a pochi passi dalla centralissima piazza Plebiscito, e a farsi consegnare un bottino di circa 7mila euro. In seguito, sono fuggiti a piedi.I dipendenti hanno subito lanciato l'allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni, che hanno provveduto ad acquisire i filmati delle telecamere di videosorveglianza e ad avviare le indagini del caso.