Orologi milionari rapinati a Milano: presa la gang. I Richard Mille rubati valgono anche un milione di euro

Due rapine milionarie a Milano. Due pregiatissimi orologi Richard Mille sono stati scippati in due distinti episodi a due turisti che passeggiavano nel centro della città. E oggi sono stati eseguiti tre gli arresti. Due cittadini francesi di 34 e 35 anni, di origini algerine, e una cittadina marocchina 42enne, pregiudicati, sono stati posti in stato di fermo dalla Polizia di Stato perché ritenuti a vario titolo i presunti autori.

Kristin Harila sul K2, l'alpinista ha lasciato morire uno sherpa per battere un record: le foto choc. Lei: «Non era equipaggiato adeguatamente»

Le rapine

La prima rapina è avvenuta un anno fa, il 30 agosto 2021 in via della Spiga ai danni di un cittadino romeno, al quale è stato sottratto un orologio Richard Mille modello 011, «one from five limited edition», del valore di circa un milione di euro.

La vittima seguita tutto il giorno

Il 43enne libico, a Milano per una visita di piacere, passeggiava per le vie del centro, all'altezza di via Castel Morrone quando è stato afferrato al braccio da un uomo che, dopo essere riuscito a scaraventarlo a terra, gli ha sottratto il prezioso orologio. L'uomo e la sua famiglia sarebbero stati pedinati per un giorno intero. La vittima, infatti, era stata agganciata sin dall'uscita da un noto albergo del quadrilatero in cui alloggiava. Le quattro persone lo hanno tallonato per tutto il giorno fino a quando, dopo cena, verso le 21.40, uno degli autori si è scagliato contro di lui per sottrargli l'orologio».

L'autore della rapina è fuggito

Alla fine gli investigatori della Mobile hanno identificato i quattro presunti autori, capendo che i tre uomini a Milano si appoggiavano presso un'abitazione nella disponibilità della donna marocchina. «Avendo contezza che gli indagati francesi si stessero organizzando, ancora una volta con il supporto della donna, per lasciare Milano, - afferma la Polizia - i poliziotti li hanno accompagnati in Questura per procedere al fermo d'indiziato di delitto emesso dal pubblico ministero: non è stato trovato all'atto del controllo l'autore materiale della rapina per il quale prosegue l'attività investigativa della Squadra Mobile».