RIETI- Primo presepe, annullata la rievocazione storica. L'emergenza sanitaria per il coronavirus ha portato gli organizzatori a sospendere per le festività natalizie la rappresentazione che da sempre caratterizza Greccio. La rievocazione tradizionalmente si tiene dalla notte di Natale al 6 gennaio. Per il 2020 è stata sospesa.

Ultimo aggiornamento: 10:21

