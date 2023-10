Incidente sulla Rieti-Terni: due morti e quattro feriti

RIETI - Incidente stradale sulla superstrada Rieti-Terni. Due morti.

A perdere la vita sono stati due reatini, di Rieti e di Contigliano, M.C. di 33 anni e M.B. di 30 anni.

L'incidente sulla Superstrada, all'altezza del bivio per Montisola-Greccio. Le due auto, una Renault Kangoo e una Ford Fiesta si sono scontrate frontalmente, vicino allo svincolo per Greccio. Quattro i feriti, non gravi. Sul posto, 118, vigili del fuoco.

A perdere la vita, secondo una prima ricostruzione, sono stati il conducente di un'auto e una passeggera dell'altra.