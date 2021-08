Ripatransone, incidente sul lavoro all'esterno di outlet in Valmenocchia. Carrello elevatore si ribalta. Tre operai feriti

RIPATRANSONE - Paura all'esterno del capannone outlet in Valmenocchia della Icam questa mattina per un incidente sul lavoro nel quale sono rimasti feriti tre operai. Due di loro sono stati soccorsi e portati in ospedale, per il terzo invece è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza e il trasporto al Trauma Center di Torrette perché le sue condizioni erano più gravi.

L'incidente è avvenuto intorno alle 7.30 all'esterno dello stabilimento ed è stato causato sembra dal ribaltamento di un carrello elevatore usato per alcuni interventi all'esterno sul tetto dell'edificio. Tre gli operai rimasti feriti, per uno di loro è stato necessario il trasporto a Torrette, gli altri due, uno dei quali più grave, sono stati invece trasportati all'ospedale Madonna del Soccorso a San Benedetto. La causa dell'incidente sarebbe dovuta al ribaltamento del mezzo usato dall'impresa al lavoro sul tetto del capannone ma saranno ora i rilievi dei carabinieri, accorsi anche loro sul posto insieme ai mezzi di soccorso del 118 e vigili del fuoco, a fare maggiore chiarezza sulle esatte dinamiche di quanto accaduto e portato ad un bilancio cosi grave.