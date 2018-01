Roberta Ragusa, lettera anonima a 'Chi l'ha Visto': «Indagate su quell'uomo»

Sabato 20 Gennaio 2018, 22:50 - Ultimo aggiornamento: 21 Gennaio, 10:20

Una lettera anonima inviata alla redazione dipotrebbe aprire una nuova pista nel giallo dila donna scomparsa nel nulla nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 dalla sua casa in via Dini a Gello, in provincia di Pisa"Indagate su un uomo suicidatosi a Pisa nel 2016 sotto il treno della linea ferroviaria Pisa-Lucca", si legge nella lettera.Stando alla misteriosa missiva l'uomo, di cui non è stato rivelato il nome, "lavorava al cimitero di Pisa" ed era un "ex tossicodipendente" che "nella sua vita ha sempre avuto problemi di natura economica".La conduttriceha inoltre rivelato che il suicida, dopo la scomparsa della Ragusa, avrebbe iniziato ad avere "problemi psicologici, c'era qualcosa che lo tormentava".Inoltre i familiari dell'uomo, stando sempre a quanto riferito nella lettera anonima, al momento della sua morte avrebbero trovato "un lingotto nella cassaforte". Tutti elementi da verificare ma che potrebbero aggiungere un nuovo capitolo sul caso Ragusa. Per l'omicidio della donna e la distruzione del cadavere mai ritrovato è stato condannato in primo grado a 20 anni di carcere il maritoSi attende ora il processo d'appello che inizierà il 14 marzo prossimo a Firenze.