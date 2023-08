Folgorato sulla giostra al luna park, dopo 46 anni Roberto Cogliati ritrova il vigile che gli salvò la vita: «Un'emozione unica»

Dopo una ricerca lunghissima, un 56enne di Lecco è riuscito a ritrovare l'uomo che negli anni '70 gli salvò la vita, strappandolo dalla scossa elettrica di una giostra. Una vicenda incredibile e commovente, che dopo anni ha visto un lieto fine, permettendo ai due di rincontrarsi e di ricordare quella giornata.

La vicenda

Il 7 luglio del 1977, in un lunapark di Borghetto Santo Spirito, in provincia di Savona, un bambino di dieci anni rimase folgorato dopo essere salito sulla pedana di un tirapugni con i piedi nudi e bagnati. Roberto Cogliati - questo il suo nome - riuscì però a salvarsi grazie all'intervento di Bruno Folco, un vigile urbano che lo staccò dalla giostra difettosa.

Entrambi finirono in ospedale: se al vigile però bastò qualche giorno per riprendersi, per Roberto ci vollero quattro mesi di coma e uno in terapia intensiva.

Fino a quest'estate, però, Roberto non era mai riuscito a ringraziare il suo "salvatore". In occasione di un giro in moto in Liguria, e munito di un ritaglio di giornale dell'epoca, Cogliati ha deciso di iniziare finalmente la ricerca, facendo avanti e indietro tra Pietra, Albenga e Finale. Grazie all'aiuto di alcuni vigili urbani in pensione è quindi riuscito a sapere dove abitava e a ritrovarlo.

Intervistato dal Corriere, l'ex vigile ha espresso tutta la sua emozione e commozione: «Ogni volta che vedo il mio nipotino che ha 10 anni mi veniva in mente quel bambino. Trovarmelo di fronte sano, ormai uomo e padre, è stata un vera gioia. Non pensavo di rivederlo, anche perché di lui ricordavo solo il nome».