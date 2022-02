Roberto Speranza ministro della Sanità: «Il nostro piano per il Sud contro le disuguaglianze»

«Le disuguaglianze sul diritto alla salute sono odiose e inaccettabili. Il diritto alla cura e all'assistenza non può dipendere dal luogo dove si nasce o dal reddito familiare». Roberto Speranza, ministro della Salute, lucano, martedì sera alla commissione Affari sociali della Camera ha illustrato il piano per la Sanità, ricordando che ha firmato un piano di riparto che assegna al Sud il 41%. Come a dire che per lui, al contrario di altri...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati