Roma, aggredisce la ex in garage e la massacra a martellate: la donna è grave

Ha atteso la sua ex nel box auto condominiale e l'ha colpita ripetutamente a martellate. Poi prima di scappare le ha rubato il pc portatile. È accaduto ieri sera in zona Capannelle a Roma. La vittima, una 37enne italiana, è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni. La polizia ha arrestato poco dopo il suo ex, un 47enne, bloccato nei pressi della sua abitazione.

