Martedì 17 Settembre 2019, 10:51 - Ultimo aggiornamento: 17-09-2019 11:02

Nel corso dell'operazione "Lucifero" condotta dalla Direzione distrettutale antimafia e dalla Squadra Mobile di Roma, che da questa mattina all'alba ha portato all'arresto decine di persone per traffico di stupefacenti nella Capitale, c'è anche un uomo legato al giro di, l'albanese che insieme acontrollava una parte dello spaccio a Ponte Milvio.Si tratta di, classe 1976, "personal trainer" di professione, legato a doppio filo conalbanese già emerso in numerose indagini antidroga per essere stato a lungo uno dei "luogotenenti" di Arben Zogu.