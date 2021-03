Roma, si getta dal balcone per sfuggire alle fiamme in casa: muore donna di 66 anni

Dramma a Roma. Una donna è morta dopo essersi lanciata dal balcone di casa, questa mattina, per sfuggire alle fiamme che sono divampate nel suo appartamento al terzo piano della palazzina in via Monserrato, in zona Campo de' Fiori. Le fiamme si sono propagate nella casa in cui la donna viveva con il marito 61enne.

Entrambi hanno tentato di spegnere l'incendio ma quando il fuoco ha avvolto gli abiti della 66enne, si è lanciata dal balcone stramazzando nel giardino condominiale interno dove l'hanno trovata i soccorritori. Per lei nulla da fare. Il marito è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Si ignorano le cause dell'incendio che è stato domato dai vigili del fuoco. Sul posto anche gli agenti della questura e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

