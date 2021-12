Un carabiniere è rimasto ferito nell'incendio divampato nella caserma dei Carabinieri Salvo D'Acquisto, in via di Tor di Quinto, a Roma. L'uomo è stato trasportato all'ospedale S. Andrea, le sue condizioni non sembrano essere gravi. Sul posto i Vigili del Fuoco che, arrivati verso le 12.25, hanno spento le fiamme, innescatesi all'interno di un locale adibito a foresteria. Le cause del rogo sono al momento imprecisate.