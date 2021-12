San Sebastiano: divampa l'incendio in un appartamento, uomo salvato

E' stata probabilmente una disattenzione, una candela lasciata accesa in assenza dei padroni di casa in un appartamento al primo piano, a provocare il grosso incendio che si è sviluppato in uno stabile di via degli Astronauti a San Sebastiano al Vesuvio.

Le fiamme sarebbero infatti partite da un'abitazione per poi espandersi lungo la rampa delle scale e hanno progressivamente interessato parte dell'edificio.

In alcuni punti il fuoco è divampato dalle finestre per oltre un metro. Per fortuna l'allarme è stato dato in tempo, non ci sono state gravi conseguenze per i residenti che sentendo odore di bruciato e vedendo le fiamme fuoriuscire dall'appartamento sono presto corsi via. Diverse persone però, tra i quali uomini della Polizia Municipale e dei Carabinieri, sono state costrette a ricorrere alle cure mediche dei sanitari per intossicazione da fumo. Momenti di tensione si sono poi vissuti per una persona rimasta intrappolata all'ultimo piano del palazzo. I Vigli del Fuoco arrivati dalla vicina stazione di Ponticelli sono però riusciti a trarre in salvo l'uomo intrappolato utilizzando un' autoscala.

Dopo le prime verifiche quasi tutti i sedici nuclei familiari presenti all'interno dello stabile sono potuti rientrare nei loro appartamenti.