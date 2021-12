Paura alle porte di Torino: brucia azienda di materie plastiche

Un incendio è divampato oggi pomeriggio nella zona industriale di Beinasco, alle porte di Torino, in via Aosta. Una colonna di fumo si è alzata in cielo da un edificio industriale di circa 800 metri quadrati di materie plastiche ed è ben visibile da vari punti della città. Sul posto stanno convergendo vigili del fuoco e ambulanze.

APPROFONDIMENTI AGRIGENTO Esplosione Ravanusa, crollano diverse palazzine: 3 morti e 6... LA TRAGEDIA Terribile incendio a Battipaglia: donna morta carbonizzata BRASILE Incendio in discoteca fa 242 morti e oltre 600 feriti: quattro...

Sono sei le squadre dei vigili del fuoco impegnate in un incendio scoppiato nella zona industriale di Beinasco, alle porte di Torino, in una azienda che si occupa di riciclare imballaggi in plastica. In appoggio alle squadre e alle quattro autobotti in azione, anche il Nucleo Biologico Chimico Radiologico (Nbcr) e il carro autoprotettori.