Roma, ucciso a colpi di pistola sul pianerottolo di casa: caccia al killer

Potrebbe esserci un regolamento di conti dietro l'omicidio avvenuto la scorsa notte a Roma. È una delle ipotesi al vaglio degli investigatori che in queste ore stanno indagando per far luce sulla vicenda: la vittima, Adalberto Ianni, 39 anni, aveva precedenti per droga.



L'uomo era in compagnia della fidanzata quando è stato ucciso con un colpo di pistola all'addome sul ballatoio di casa, un palazzo di via Sebastiano Satta. La donna, ascoltata dagli investigatori, avrebbe detto di non ricordare bene gli istanti dell'agguato. Sulla vicenda indagano i poliziotti della Squadra Mobile di Roma, guidata da Luigi Silipo.



L'uomo, soprannominato "Mitraia", aveva lavorato come addetto alla sicurezza. Aveva finito da poco di scontare 10 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale aggravato da futili motivi. Il 10 ottobre 2006, a Centocelle litigò per motivi di viabilità con Massimo Fragnoli. Tra i due ci fu uno scambio di percosse e quando Fragnoli cadde a terra l'aggressore continuò a picchiarlo. Portato in ospedale l'aggredito morì circa un mese più tardi.



Dutrante il processo il pubblico ministero Francesca Loi aveva chiesto la condanna di Ianni, con rito abbreviato, a 12 anni di reclusione. Il gup Tortora gli aveva inflitto 10 anni assegnando oltre alla vedova di Fragnoli e ai due figli di questi complessivamente una provvisionale di 270 mila euro a titolo di risarcimento.

Martedì 23 Gennaio 2018, 09:58 - Ultimo aggiornamento: 23-01-2018 12:28

