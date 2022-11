Tre prostitute uccise in poche ore nel quartiere Prati. Trovate morte in casa, picchiate e accoltellate con la stessa modalità. E' incubo serial killer a Roma. Questa mattina verso le 11 le prime due vittime in via Augusto Riboty, a due passi da piazzale Clodio. Entrambe morte, una sul pianerottolo di casa e l'altra all'interno dell'appartamento. Le vittime sono due prostitute: i condomini che hanno lanciato l'allarme hanno segnalato sangue ovunque sia sul pianerottolo stesso che in casa. Ad avvisare la polizia il portiere dello stabile, avvisato da un'altra condomina del palazzo che era uscita a stendere il bucato e che si è accorta della donna a terra. Secondo le prime informazioni sarebbero entrambi cinesi: la donna sul pianerottolo sarebbe stata ferita alla testa e avrebbe ricevuto una coltellata all'addome. Sul caso indaga la polizia.

Il terzo omicidio

Neanche due ore dopo, verso le 13, un altro omicidio: a Via Durazzo 38, stesso quartiere, 1 km di distanza. Questa volta si tratta di una prostituta transessuale brasiliana anche lei accoltellata al petto. Anche questa volta a scoprire il corpo è un'amica vicina di casa che l'ha trovata in terra in un lago di sangue e pieni di lividi.