Roma, nuovo sgombero al Baobab al Tiburtino. I residenti: «Bene, ora bisogna vigilare»

A Roma «è in corso un nuovo sgombero del presidio di piazza Spadolini, nei pressi della stazione Tiburtina . È il trentaquattresimo». A dirlo Andrea Costa, coordinatore di Baobab Experience. «Appena terminato il lockdown tornano a sgomberarci». dicono dal Baobab.

«Ora la nostra più grande preoccupazione come comitato di quartiere è che tanti di essi sono riusciti a fuggire prima e durante l'arrivo della polizia. Cittadini del quartiere mi segnalano persone di colore con zaini in spalla aggirarsi per le vie del lato est della Stazione Tiburtina. Seguiremo la situazione e faremo del tutto che non sia l'ennesimo sgombero farsa che causa il giorno stesso nuovi insediamenti nella stessa zona», dice Fabrizio Montanini, presidente del Comitato Beltramelli-Meda-Portonaccio

Ultimo aggiornamento: 12:31

