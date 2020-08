Roma, aggredita mentre passeggia con il cane nel quartiere Africano: 25enne arrestato per violenza sessuale

Ultimo aggiornamento: 13:36

Afferrata alle spalle mentre porta a spasso il cane. Una 55enne italiana è stata aggredita ieri mattina nel quartiere Africano , a Roma , da un uomo che ha provato a violentarla. Arrestato dalla polizia del commissariato Vescovio, si tratta di H.O, 25enne italiano non nuovo a episodi simili. ll giovane l'ha spinta contro una rete di recinzione che sepera la strada da un terreno privato, poi, una volta immobilizzata, ha iniziato a palpeggiarla nelle parti intime.LEGGI ANCHE Aggredita e violentata mentre fa jogging sulla ciclabile alla Spezia: arrestato un 32enne clandestino Dopo alcuni istanti di terrore, in cui la 55enne era letteralmente paralizzata dalla paura, la donna è riuscita a trovare la forza di urlare e mettere in fuga l'aggressore. Ha, quindi, chiamato il 112, fornendo ai poliziotti una dettagliata descrizione del malvivente.Gli agenti hanno così potuto diramare l'ordine di ricerca a tutte le volanti, rintracciando il 25enne poco dopo nei pressi di piazza Gimma. Il giovane è stato arrestato e condotto in carcere, nonostante avesse tentato una fuga disperata. Dovrà adesso rispondere del reato di violenza sessuale.