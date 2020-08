Salento, resta incastrato negli scogli dopo il tuffo: gravissimo. Vigili del fuoco in elicottero per salvarlo

Ultimo aggiornamento: 16:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La giornata al mare è volta in tragedia per un uomo - di cui non si conosce ancora l'identità -, che questa mattina ha raggiunto Leuca, nel. Un tuffo e poi è rimasto incastrato negli scogli, riportando ferite gravissime.Per soccorrerlo, sul posto, insieme alle ambulanze del 118, sono arrivati i vigili del fuoco in elicottero, l'unico mezzo utile a estrarlo dalla scogliera e consegnarlo ai sanitari, per raggiungere l'ospedale.