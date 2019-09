Scompare durante una passeggiata per cercare i funghi: si era buttato da un viadotto

Venerdì 27 Settembre 2019, 09:32 - Ultimo aggiornamento: 27-09-2019 09:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dramma ieri pomeriggio a Campotosto dove un uomo si è suicidato lanciandosi da un viadotto. Si chiamava V.S. di 52 anni dell’Aquila, l’uomo che ieri ha fatto perdere le proprie tracce inducendo i suoi familiari ad allertare la macchina dei soccorsi. All’inizio si era pensato ad un uomo che si era perso durante una passeggiata per la raccolta dei funghi. Con il passare del tempo però la scomparsa del 52enne ha assunto i connotati di un allontanamento con intenti suicidi. Sul posto oltre ai carabinieri della stazione di Campotosto si sono attivati i colleghi della Forestale ed i vigili del fuoco con due elicotteri. Il cadavere dell’uomo è stato rinvenuto sotto un viadotto. Non si conoscono i motivi che hanno spinto il 52enne a compiere il gesto estremo. A quanto pare l’uomo non ha lasciato scritto nulla. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale dell’Aquila, a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe disporre dell’autopsia prima di concedere il nullaosta per i funerali.