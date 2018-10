Scomparsa di Gessica, Favara contro l'omertà. Si aprono nuovi scenari investigativi

Gessica Lattuca, iniziate le ricerche del corpo della ragazza. Perquisizione in atto nella casa di campagna di Filippo Russotto

Martedì 30 Ottobre 2018

Una serie d'iniziative di solidarietà per far emergere la verità sulla scomparsa di Gessica Lattuca, la 27enne madre di quattro bambini, sono previste nelle prossime settimane a Favara, il comune dell'agrigentino dove la ragazza è scomparsa il 12 agosto scorso.- come è stato fatto emergere in alcuni servizi giornalistici andati in onda in qualche emittente nazionale, che hanno gettato solo fango sulla nostra immagine. Il degrado assoluto che è stato mostrato, è solo una piccola porzione di territorio di una ridente cittadina rinomata per tanti aspetti. L' amministrazione dal giorno della scomparsa di Gessica, ha messo a disposizione uomini e mezzi delle associazioni di volontariato che hanno lavorato e stanno ancora operando con le forze dell' ordine per cercarla».E' tanto e molto altro di positivo, anche dal punto di vista economico e produttivo -. - C'è la zona del “Farm cultural park”, una galleria d' artee residenza per artisti che è il primo centro culturale costruito in Sicilia. Con i servizi sociali del municipio monitoriamo costantemente tutte le situazioni di disagio economico di quelle famiglie più bisognose. C' è bisogno dell' impegno di tutti i cittadini, degli stessi abitanti che hanno dato vita alla marcia silenziosa per Gessica. Tutta la città segue con trepidante attesa l'evolversi della vicenda che riguarda una persona che tutti ci auguriamo e speriamo sia ancora in vita. Sabato 10 novembre ci saranno due eventi organizzati per discutere su questo drammatico episodio, a cui parteciperanno istituzioni, studenti e cittadini uno al castello Chiaramontano e l' altro presso il liceo statale “Martin Luter King” - ha concluso la prima cittadina».per battere le altre piste fino ad ora battute marginalmente. La poszione giudiziaria di Filippo Russotto, unico indagato ed ex fidanzato di Gessica, è stata archiviata in fase istruttoria dopo il risultato degli esami del reparto investigazioni scientifiche che ha stabilito che il sangue trovato nel bagno di Filippo Russotto non è della donna. Il test del dna ha confermato quanto ha affermato quest'ultimo durante gli interrogatorio, ovvero che le tracce ematiche non appartengono alla sua ex, ma al fratello della scomparsa che si era ferito accidentalmente.a Favara dove una mano anonima aveva indicato un nome come il potenziale assassino di Gessica. Rimane in piedi l'ipotesi investigativa che circoscrive il contesto in cui è maturata la scomparsa nel giro di prostituzione in cui Gessica era stata coinvolta dal sul ex datore di lavoro. Ambiente in cui, secondo alcune indiscrezioni, venivano commesse estorsioni a luci rosse nei confronti dei clienti delle ragazze squillo che venivano filmati a loro insaputa durante gli incontri.