RISULTATI ELEZIONI EUROPEE 2019: LA DIRETTA DELLO SPOGLIO IN TEMPO REALE

Domenica 26 Maggio 2019, 19:41 - Ultimo aggiornamento: 26-05-2019 20:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

mentre vota per le elezioni europee. Tragedia a Carmignano di Brenta () oggi pomeriggio poco prima delle 19: undel 1964 ha accusato un malore, si è accasciato ed è morto sul colpo davanti a decine di testimoni.La tragedia è avvenuta proprio mentre l'uomo, 55 anni, stava votando per le elezioni europee nel comune al confine tra le province di Padova e Vicenza.A nulla sono valsi gli immediati soccorsi. Il 55enne era residente poco lontano dal seggio: sotto choc le tante persone che hanno assistito senza poter fare nulla per evitare la tragedia.