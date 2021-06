Si lancia dal terzo piano della propria abitazione: muore sul colpo un uomo di 55 anni

SENIGALLIA - Il dramma della disperazione si consuma domenica mattina: intorno alle 11 un uomo di 55 anni con problemi psichici si è buttato dal terrazzo della sua abitazione, al terzo piano in via Rossini in prossimità dell'ospedale di Senigallia ed è morto sul colpo. La tragedia si è consumata in una zona molto trafficata, immediato l'intervento dei carabinieri con la notizia che si è diffusa a macchia d'olio in città anche se ancora non si conoscono le generalità della vittima.

