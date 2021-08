Non la vedono e si preoccupano: donna di 51 anni trovata senza vita nel suo appartamento

FALCONARA - Il dramma della disperazione, un altro caso. Non avevano sue notizie da diverse ore, alcuni conoscenti si sono così preoccupati e hanno chiesto di capire cosa stesse succedendo. Il più drammatico degli epiloghi in un appartamento di Falconara con i vigili del fuoco che sono riusciti ad entrare da una finestra attigua per poi trovare una donna di 51 anni senza vita nella sua camera da letto con tutti gli elementi raccolti che lasciano pensare ad un gesto volontario. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di legge.