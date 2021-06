Shalpy vittima di insulti omofobi su Twitter. Il cantante: «Lo porto in tribunale»

Shalpy vittima di omofobia su Twitter. Per il cantante, al secolo Giovanni Scialpi, non si tratta certo della prima volta, ma ora arriva anche la minaccia di conseguenze legali per un utente che lo ha insultato. Ecco cosa è successo.

Tutto è nato da una polemica di qualche giorno fa tra Shalpy ed una utente di Twitter per un hashtag che era diventato trending topic: #loveisintheair. Il cantante emiliano, infatti, quel giorno aveva...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati