Turista schiacciata dalla barca, il marito: «Motore indietro tutta, ma non è bastato contro la corrente»

Giovedì 2 Maggio 2019, 13:04 - Ultimo aggiornamento: 3 Maggio, 12:27

«Il ponte era chiuso ein avanti:ma non è servito ad arrestare la corsa della barca». Il marito di i morta lunedì pomeriggio lungo ila Jesolo Paese,ha ricostruito così la dinamica del tragico. Con la coppia c'erano anche i due figli piccoli. L'uomo è stato sentito nella mattina del primo maggio.Il marito della vittima,, è comparso di fronte al pm Stefano Buccini con l’avvocatessa Paola Nardini, prima di fare rientro in Svizzera assieme ai figli.che si è schiantata contro il ponte, ed è distrutto per l’accaduto.«Avevo pilotato altre imbarcazioni simili in precendenza», ha spiegato l’uomo. L’avvocatessa Nardini chiederà unaper capire come mai. Gli agenti della Polizia locale, intervenuti per i rilievi di legge ascolteranno anche il titolare della ditta di noleggio dell'imbarcazione,in provincia di Udine.