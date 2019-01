Chi l'ha Visto, Sissy Trovato Mazza e il mistero del festino in carcere: «Guardie e detenute erano ubriache»

Mercoledì 16 Gennaio 2019, 22:10 - Ultimo aggiornamento: 16-01-2019 22:41

Che cosa è successo quel primo novembre del 2016, quandoè stata ridotta in coma dopo un colpo d'arma da fuoco? A chiederselo è il padre della ragazza ai microfoni diNonostante la Procura abbia chiesto l'archiviazione per suicidio, la famiglia e la redazione del programma non si arrendono.fa, dopo due anni di lotta tra la vita e la morte.«Sissy ha lottato per vivere e non per morire. Non avrebbe avuto motivo di suicidarsi perché amava la vita», spiega il padre, che non accetta neanche il comportamento dei superiori della ragazza. Il giorno in cui è stata ferita, Sissy sorvegliava una giovane detenuta del carcere della Giudecca, momentaneamente in ospedale a Venezia con la sua bambina. Lo sparo è avvenuto nell'ascensore privo di telecamere di sorveglianza.Sissy era stata abbandonata dalle colleghe e aveva ricevuto richiami disciplinari per aver denunciato la presenza di droga nella struttura penitenziaria.Un testimone racconta a Chi l'ha Visto? che tre o quattro anni fa ha assistito a un festino all'Icam (dove ci sono mamme e bambini) in cui guardie e detenute erano ubriache. «Hanno taciuto tutti su quello che è accaduto», spiega. Molti gli aneddoti pruriginosi dentro il carcere: un medico ha patteggiato per aver avuto rapporti sessuali con una detenuta e si racconta di baci improbabili.Sono tanti, inoltre, i punti oscuri nella vicenda. A partire dal cellulare, ritrovato nel suo armadietto aperto, mentre - come si evince dagli ultimi filmati - poteva averlo con sé. Giallo anche sul computer completamente resettato e sulla pistola senza impronte. Intanto, è stata disposta l'autopsia sul suo corpo.