Sicilia, soldi dei biglietti del bus intascati dagli autisti: inchiesta scandalo

Domenica 18 Febbraio 2018, 12:59 - Ultimo aggiornamento: 18-02-2018 14:28

Metà degli autisti dell'azienda siciliana trasporti (Ast) partecipata della Regione Siciliana, che garantisce il trasporto tra i vari comuni, è indagata per aver sottratto gli incassi dei biglietti venduti. I 75 autisti coinvolti - dice il Giornale di Sicilia - si sono difesi sostenendo di aver tenuto i soldi come acconto sugli stipendi arretrati che non sono stati versati. L'inchiesta è cominciata dopo un'esposto del Cda alla procura perchè il collegio dei revisori ha trovato un ammanco di 170 mila euro nei conti. L'esposto è stato presentato nei mesi scorsi e poi la Guardia di finanza avrebbe sequestrato materiale contabile. I fatti risalgono al 2015-2016. Sugli ammanchi oltre all'indagine della procura continua l'indagine interna dell'azienda