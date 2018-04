Strage di Erba, Azouz scagiona Olindo e Rosa: «Non hanno ucciso loro mia moglie e mia figlia»

​«Rosa e Olindo non possono aver commesso quello per una serie di cose: sia per loro statura fisica sia per tutto quello che ho letto io»: lo dice Azouz Marzouk (nella foto in compagnia del suo avvocato), il marito di Raffaella Castagna e padre di Youssef Marzouk, uccisi insieme alla madre di lei, Paola Galli, e alla vicina di casa Valeria Cherubini, raggiunto a Tunisi dalla produzione di

Tutta la verità

, in onda sul Nove da martedì 10 aprile in prima tv alle 21.25. Indicato inizialmente come colpevole, Marzouk ha sempre espresso pesanti dubbi riguardo la colpevolezza di Rosa e Olindo. «Hanno confessato - dice nell'intervista - perché non avevano nessuno, vivevano uno per l'altra, punto e basta».



La trasmissione ripercorrere le varie fasi della vicenda e le analizza, con il contributo di alcune testimonianze inedite dei conoscenti della coppia, del racconto del maresciallo Comandante della Stazione dei Carabinieri di Erba incaricato delle indagini e delle immagini originali relative al caso: l'appartamento che va a fuoco; la macabra scoperta dei cadaveri e del vicino di casa Mario Frigerio, marito della Cherubini, gravemente ferito alla gola; l'iniziale caccia all'uomo contro Azouz immediatamente additato dai media come il colpevole, poi scagionato; i suoi precedenti screzi in carcere con alcuni esponenti della malavita locale e i suoi turbolenti trascorsi negli ambienti dello spaccio, fino ad arrivare alla nascita dei sospetti su Rosa e Olindo, le loro conversazioni private intercettate e registrate dalle cimici dei Carabinieri; gli audio delle prime stentate dichiarazioni di Frigerio in ospedale. Si ricostruiscono le analisi scientifiche sull'auto di Rosa e Olindo, il loro arresto, i pressanti interrogatori in carcere, le incongruenze nelle confessioni poi ritrattate, il processo e la condanna. Un lavoro di ricerca e documentazione imponente per raccontare tutta la verità su questo caso, per il quale è in corso una richiesta di nuovo incidente probatorio che potrebbe portare alla riapertura del processo.

