SuperEnalotto, ecco il vincitore dei 209 milioni: ritira il premio dopo due mesi

Complimenti al vincitore che ieri, martedì 13 agosto, ha acciuffato il Jackpot più alto di sempre, 209.000.000€, con una giocata effettuata a Lodi presso il punto di vendita Sisal Bar Marino situato in via Cavour, 46! 👍😀🍀🍀🐞🐞 — SuperEnalotto Sisal (@Superenalotto) August 14, 2019

Martedì 8 Ottobre 2019, 17:22 - Ultimo aggiornamento: 08-10-2019 17:32

Una giocata di 2 euro, una vittoria record da 209 milioni, due mesi per riscuoterla. Alla fine, è successo., concessionaria del SuperEnalotto , ha reso noto oggi che la schedina vincente del Jackpot , così alto non si era mai visto, da oltrevinto lo scorso 13 agosto a Lodi , è stata presentata per le procedure di ritiro del premio, a cura di un ente Bancario incaricato dal vincitore, che mantiene dunque l'assoluto anonimato.