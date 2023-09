Superluna di settembre in arrivo stasera: è la quarta consecutiva e l'ultima del 2023. A che ora e dove vederla

È in arrivo l'ultima Superluna dell'anno, dopo quella di fine agosto che ha affascinato tutti gli appassionati. Il nostro satellite ha raggiunto il punto più vicino alla Terra, chiamato perigeo, esattamente il 29 settembre alle 11,58 ora italiana, arrivando a 361.552 chilometri dal nostro pianeta. Le notti migliori per ammirarla sono quindi quella appena passata e quella di stasera, tra venerdì 29 e sabato 30 settembre.

La «luna del Raccolto»

La luna piena di stasera è anche conosciuta come «Luna del Raccolto o del Mais»: il nome arriva dai nativi americani, che la associavano ai mesi autunnali, momento di raccolta del mais, e arriva infatti nei giorni che seguono l'equinozio d'autunno. È affascinante come la Luna del Raccolto venga celebrata in culture anche molro distanti tra loro: in Cina ad esempio la Festa della Luna o delle «Torte Lunari» è celebrate come uno degli eventi più importanti del calendario cinese.

La prossima si farà aspettare

«Non è solo la quarta Superluna del 2023, ma anche la quarta consecutiva», ha spiegato all'Ansa Gianluca Masi, del Virtual Telescope Project: «Abbiamo avuto una Superluna a luglio e due ad agosto, in particolare quella avvenuta il 31 agosto è stata la più vicina alla Terra, e con questa di settembre usciamo da questa interessante sequenza di Superlune».

«Questa è infatti l'ultima luna piena che si verifica con il nostro satellite nei pressi della sua minima distanza da noi: ciò lo rende un po' più grande e un po' più luminoso - continua Masi - la Superluna di settembre 2023 apparirà, infatti, circa il 5% più grande e il 13% più luminosa della medi».

