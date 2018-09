Martedì 18 Settembre 2018, 10:45 - Ultimo aggiornamento: 18-09-2018 10:46

Un senegalese di 45 anni, regolare in Italia, è la prima persona arrestata utilizzando il taser da parte della Polizia di Stato. È accaduto ieri sera a Reggio Emilia, quando gli agenti sono intervenuti per una lite domestica e sono stati costretti a utilizzare lo strumento, esplodendo i dardi: l'uomo, che non ha subìto alcuna lesione, è stato immobilizzato e arrestato.Il ministro dell'Interno Matteo Salvini si è complimentato con le forze dell'ordine per la notizia: «Complimenti alle forze dell'ordine», ha detto il leader della Lega e vicepremier. «Confermo la volontà di estendere la sperimentazione del Taser anche per la Polizia Ferroviaria e per la Polizia Locale. E parlerò con il Guardasigilli per dare lo strumento anche alla Polizia Penitenziaria».