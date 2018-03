Martedì 13 Marzo 2018, 14:34 - Ultimo aggiornamento: 13-03-2018 14:37

Una scossa di terremoto è stata avvertita alle Eolie, in particolare nelle isole occidentali, alle 13.59. L'Istituto nazionale di vulcanologia ha stimato la magnitudo in 3.1 a profondità di 7 chilometri. Il sisma è stato chiaramente sentito dalla popolazione nella vicina Filicudi, ma anche a Salina, Lipari e Vulcano, e, sulla costa settentrionale siciliana, in centri come Milazzo. Al momento non ci sono notizie di danni a persone o cose.